Steuern : Bund der Steuerzahler: «Das Schwarzbuch 2018/19»

von dpa

06. November 2018, 01:40 Uhr

Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht heute sein jährliches Schwarzbuch, in dem er Fälle von Steuerverschwendung in allen Bundesländern anprangert. Im vergangenen Jahr listete der Verband bundesweit 173 Fälle auf, darunter fünf aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Spanne reichte im Nordosten vom Luxusquartier für Fledermäuse an der A19 über eine Hafenbahn ohne Zugverkehr in Greifswald bis hin zur endlosen Geschichte um den Flughafen Parchim. Die Stadt Parchim hatte auf 13 Millionen Euro des ursprünglichen Kaufpreises von 30 Millionen verzichtet, trägt aber weiterhin das Risiko einer teuren Munitionssuche auf dem ehemaligen Militärgelände.