Agrar : Bund der Milchviehhalter auf Tour: Überproduktion verhindern

von dpa

29. August 2018, 14:53 Uhr

Die Milchwirtschaft stolpert seit Jahren von einer Krise in die nächste. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) ist derzeit auf Deutschland-Tour, um in Gesprächen mit Milchbauern und Politikern Wege zu einem besseren Milchmarkt zu finden. Am Mittwoch machte der Bus auf Gut Neu Sapshagen in Klocksin (Mecklenburgische Seenplatte) bei Jan Rüße Station. «Die Marktkrisen entstehen durch Überproduktion», sagte BDM-Sprecher Hans Foldenauer. «Wir brauchen ein Instrument, das die Überproduktion von Milch gar nicht erst zulässt.» Dafür sollte nach Ansicht des BDM die Milchmarkt-Beobachtungsstelle der EU ausgebaut werden. «Sie müsste handlungsbereit gemacht werden», sagte Foldenauer. Wer zu viel Milch produziere, müsse Abgaben zahlen.