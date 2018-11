Umwelt : BUND: Alleen werden durch Breitbandausbau geschädigt

von dpa

06. November 2018, 12:55 Uhr

Die Umweltschutzorganisation BUND hat einen wenig schonenden Umgang mit Alleebäumen beklagt. «Gerade bei Baumaßnahmen muss mehr auf den Schutz der wertvollen Bäume geachtet werden», sagte die BUND-Expertin für Baum- und Alleenschutz, Katharina Dujesiefken, am Dienstag. Im Blick sei insbesondere der Breitbandausbau, betonte sie vor dem Alleentag Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Güstrow. Ihren Informationen zufolge erledigten vielfach Firmen die Arbeiten, die ihre Mitarbeiter nicht in den Schutz der Bäume eingewiesen hätten und auch auf den Schutz der wertvollen Pflanzen keinen Wert legten. «Dabei gibt es handfeste DIN-Normen und Richtlinien, die zu beachten sind.» Bei den Baumaßnahmen werde teilweise massiv in den Wurzelraum der Bäume eingegriffen.