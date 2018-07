Kriminalität : Bürgerschaftsmitglied lässt Mandat ruhen

Nach dem Fund von acht Hanfpflanzen in seinem Besitz lässt das grüne Mitglied der Rostocker Bürgerschaft, Henning Wüstemann, sein Mandat ruhen. In einer am Montag verbreiteten Erklärung sagte der 33-jährige Wüstemann, dass die Pflanzen nur für seinen persönlichen Bedarf bestimmt gewesen seien. «Dennoch habe ich damit gegen das Gesetz verstoßen und bereue diesen Fehler aufrichtig.» Bis zur grundsätzlichen rechtlichen Klärung des Falls wolle er das Mandat ruhen lassen, um die Arbeit der Fraktion und der Bürgerschaft nicht zu belasten. Mit den Behörden wolle er kooperieren.

von dpa

30. Juli 2018, 17:57 Uhr

Der grüne Fraktionschef Uwe Flachsmeyer begrüßte es, dass Wüstemann zu seinem Fehler stehe und zur Aufklärung beitragen möchte. «Auch wenn die Grünen für eine begrenzte Legalisierung von Cannabis für den Eigenbedarf eintreten, gilt natürlich die bestehende Gesetzeslage.»