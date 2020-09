Wahlen : Bürgermeisterwahl Waren: Stichwahl nötig

Bei der Bürgermeisterwahl im Heilbad Waren an der Müritz kommt es am 27. September zu einer Stichwahl. Wie Wahlleiterin Jacqueline Kleemann erklärte, stimmten beim ersten Wahlgang am Sonntag 38,5 Prozent der Wähler für Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) und 28,2 Prozent für Stadtvertreter Toralf Schnur (FDP), die sich so für die Stichwahl qualifiziert haben. Der 61-jährige Möller erhielt 3096 Stimmen, der 45 Jahre alte Schnur 2274 Stimmen. Dritter wurde mit 25,5 Prozent der CDU-Stadtvertreter Christian Holz (CDU), auf zwei Einzelkandidaten entfielen je 5,4 und 2,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent. Möller ist seit 2013 Bürgermeister, der FDP-Kreisvorsitzende Schnur hatte zuvor mehrfach erfolglos für das Amt kandidiert.

von dpa

13. September 2020, 19:45 Uhr