Kommunen : Bürgermeisterwahl in Wismar: Vier Kandidaten konkurrieren

von dpa

15. April 2018, 09:28 Uhr

In Wismar wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Männer konkurrieren um den Chefsessel der Hansestadt. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) will sein Amt verteidigen. Er steht seit 2010 an der Stadtspitze. Gegen ihn tritt unter anderem Hans-Martin Helbig (FDP) an. Er wird von CDU, Grünen und dem Forum «Für Wismar» unterstützt. Für die Linken geht Horst Krumpen ins Rennen und für die AfD Angelo Tewes. Wismar hat rund 42 000 Einwohner. Wahlberechtigt sind etwa 35 000 Personen ab 16 Jahren.