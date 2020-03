Kommunen : Bürgermeister will Hiddensee für Besucher möglichst sperren

von dpa

31. März 2020, 13:08 Uhr

Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens will die Insel für Besucher weitgehend sperren. «Wir wollen eine Nutzungseinschränkung für die Häfen», sagte Gens am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In einem ersten Anlauf war er mit einer selbst erlassenen Anordnung gescheitert. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet. Am Dienstag bat er die Vorsteherin des Amtes West-Rügen, Sibylle Görs, um den Erlass einer entsprechenden Anordnung. Gens sagte: «Wir wollen uns keine Infektionsbrücken organisieren.» Auf der Insel lebten viele ältere Menschen. Aber es gebe nur einen Notarzt. Müsse der einen Kranken an Land begleiten, sei er drei Stunden weg. «Das kann intensivmedizinisch gefährlich werden.»