Verkehr : Bürger können Landesverkehrsplan einsehen

Die Ideen der Landesregierung, wie sich Mobilität in MV in den kommenden Jahren entwickeln könnte, können nun auch von interessierten Bürgern eingesehen werden. Der Integrierte Landesverkehrsplan (ILVP) sei nun online einsehbar, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Der Plan ist den Angaben zufolge nicht verbindlich, sondern stellt Konzepte vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, sinkender Finanzmittel für Straßenbau und Anforderungen an ressourcenschonende Verkehrssysteme vor.

von dpa

14. November 2018, 13:05 Uhr

Ein Schwerpunkt sei die engere Verzahnung verschiedener Verkehrsmittel, um einen leichteren Umstieg zu ermöglichen. Dabei gehe es etwa um Fahrradstellplätze an Bahnhöfen, besser aufeinander abgestimmte Fahrpläne und Verkehrsmittel-übergreifende Fahrplanauskünfte.

Für das Straßennetz konstatiert der Plan eine große Finanzierungslücke - bei Bund, Land und Kommunen. Um das bisherige Straßennetz zu erhalten, müssten alle drei ihre Aufwendungen mindestens verdoppeln, hieß es. Alternativ schlägt der Plan die Verschlankung von Verwaltungsstrukturen vor, um Kosten zu sparen, oder das Straßennetz zu verkleinern und das vorhandene Geld auf weniger Straßen zu verteilen.