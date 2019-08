Soziales : Bündnis fordert Erleichterungen für Kinder mit Behinderung

Sozialverbände, Mediziner und Politiker haben eine grundlegende Reform zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger oder körperlicher Behinderung gefordert. Die 260 000 betroffenen Minderjährigen sollten für staatliche Unterstützung nicht länger von Bewilligungen des Sozialamts abhängig sein, forderte das Bündnis am Dienstag in Berlin. Vielmehr sollte die Kinder- und Jugendhilfe zuständig werden - wie bisher schon für rund 100 000 Minderjährige mit seelischer Behinderung, also dauerhaften psychischen Beeinträchtigungen, forderte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Karin Böllert.

von dpa

27. August 2019, 14:34 Uhr

Während die Sozialämter Eingliederungshilfe nach eingehender Prüfung unter anderem des Einkommens der Eltern gewähren und die Familien oft hohe Eigenanteile zahlen müssten, sei die Unterstützung durch die Jugendämter in der Regel kostenfrei, erläuterte Böllert. Unterstützt wird ein entsprechender Aufruf unter anderem von den Ländern Baden-Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Rheinland-Pfalz sowie von Diakonie und Caritas.

Die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sagte: «Kinder und Jugendliche sollten unabhängig von ihrer Beeinträchtigung Unterstützung aus einer Hand erhalten.» Nötig sei eine «sehr große Reform» unter Federführung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).