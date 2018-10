Literatur : Buchpreisträgerin Inger-Maria Mahlke eröffnet «LiteraTour»

Die frisch gekürte Buchpreisträgerin Inger-Maria Mahlke soll am 23. Oktober in Rostock den Lesewettbewerb LiteraTour Nord eröffnen. Im Literaturhaus im Peter-Weiss-Haus wird die Autorin aus ihrem Teneriffa-Roman «Archipel» lesen, teilte das Literaturhaus mit. Im Zentrum der Handlung stehen drei Familien aus unterschiedlichen sozialen Klassen, in denen die Geschichte Spaniens Brüche und Wunden hinterlässt. Mahlke war am 8. Oktober zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet worden.

von dpa

10. Oktober 2018, 15:46 Uhr

Die LiteraTour Nord ist ein Lesewettbewerb in den Städten Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Hannover, in denen jeweils sechs Autoren aus ihren Werken lesen. Die Zuschauer können entscheiden, welche Lesung ihnen am besten gefallen hat. Das Ergebnis fließt in eine Juryentscheidung mit ein. Der Sieger erhält den mit 15 000 Euro dotierten Preis der LiteraTour Nord. Neben Mahlke werden in diesem Jahr Thomas Klupp, Joachim Zelter, Saskia Hennig von Lange, Nino Haratischwili und Steven Uhly erwartet.