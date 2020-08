Tiere : Brunft regt junge Damhirsche auf: Gehege geschlossen

Wegen der Hirschbrunft hat der Tiergarten in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sicherheitshalber das sonst begehbare Damwildgehege für Besucher schließen müssen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke als Betreiber am Mittwoch erklärte, hätten zwei Junghirsche bereits Besucher bedrängt und mit den Geweihen zu traktieren versucht. In dem Gehege lebt ein Rudel mit weiblichen Tieren, zwei älteren und zwei dreijährigen Hirschen. Die «Junior-Hirsche» versuchten, ein möglichst großes Territorium für sich abzustecken. «Die beiden Junghirsche gebären sich wie Verrückte», erklärte der Sprecher, was man auch höre.

von dpa

26. August 2020, 19:23 Uhr