Notfälle : Brücke an B 192 bei Warin unterspült

Eine Brücke an der Bundesstraße 192 in Warin (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist unterspült worden. Das Wasser sei am Mittwochabend nicht über den Flusslauf geflossen, sondern habe das Brückenfundament umspült, teilte das Technische Hilfswerk am Donnerstag mit. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Ein THW-Sprecher erklärte, dass der Boden an einem Brückensockel nach und nach freigespült worden sei, wodurch das Wasser nicht unter dem Wehr hindurch, sondern ins Brückenfundament geflossen sei.

von dpa

23. Juli 2020, 16:32 Uhr