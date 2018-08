Kirche : «Brot für die Welt» sammelt in MV 825 000 Euro gegen Hunger

Die Aktion «Brot für die Welt» hat im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 825 000 Euro Spenden erhalten. Das seien 55 000 Euro mehr als 2016, teilte das Diakonische Werk am Donnerstag in Schwerin mit. Der Landespastor für Diakonie, Paul Philipps, sagte, die Spender legten das Fundament dafür, dass Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern Wege aus Armut und Not fänden. Bundesweit wurde das Hilfswerk mit 61,8 Millionen Euro Spenden unterstützt, etwa 100 000 Euro mehr als im Vorjahr.

von dpa

09. August 2018, 10:48 Uhr

2017 stand die Spendenaktion unter dem Motto «Satt ist nicht genug». Fast 800 Millionen Menschen leiden der evangelischen Kirche zufolge weltweit unter Hunger und Unterernährung. Ein großer Teil von ihnen lebt auf dem Land. Deshalb unterstütze «Brot für die Welt» Organisation wie Navdanya in Indien, die Kleinbauern im Umgang mit 1200 Sorten Saatgut auf einer Versuchsfarm schult und ihnen hilft, höhere Erträge zu erzielen. Die Vielfalt des Anbaus nimmt zu und sorgt dafür, dass die Familien aus eigenem Anbau genug zu essen haben.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 680 Hilfsprojekte neu bewilligt, mit 237 die meisten davon in Afrika.

Die Landeseröffnung für die 60. Aktion von «Brot für die Welt» ist nach Angaben des Diakonischen Werkes am 2. Dezember in Neustrelitz geplant. Das Motto lautet «Hunger nach Gerechtigkeit».