Kriminalität : Bronzetafeln von Greifswalder Friedhof gestohlen

von dpa

26. März 2018, 14:51 Uhr

Greifswald (dpa/mv) – Auf dem Neuen Friedhof in Greifswald haben unbekannte Täter 17 Bronzetafeln gestohlen und zwei weitere beschädigt. Der Diebstahl war am Montagmorgen von den Mitarbeitern des Friedhofs bemerkt worden, wie die Polizei in Anklam mitteilte. Die Bronzetafeln mit eingravierten Namen gehörten zu Gedenkfeldern, die an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnern. Die Polizei vermutet, dass es die Diebe auf das Buntmetall abgesehen haben. Dennoch werde geprüft, ob hinter der Tat ein politisch motivierter Hintergrund zu vermuten ist.