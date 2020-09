Kanu : Bronzeplakette für Dittmer: «Ruhmesweg des Sports»

Mit einer Bronzeplakette für den früheren Spitzenkanuten Andreas Dittmer hat die Stadt Neubrandenburg ihren «Ruhmesweg des Sports» eröffnet. Der 48-Jährige, der ab Oktober Bundestrainer für die Canadier im Deutschen Kanuverband wird, enthüllte die in den Gehweg eingelassene Plakette am Dienstag im Beisein von mehr als 150 Zuschauern, darunter Landessportministerin Stefanie Drese (SPD). «Wo passt so ein «Ruhmespfad des Sports» besser hin, als in die Sportstadt Neubrandenburg», erklärte die Ministerin. Dittmer war dreimal Olympiasieger, achtmal Weltmeister und wird international zu den erfolgreichsten Kanuten gezählt.

von dpa

22. September 2020, 16:41 Uhr