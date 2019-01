Kommunen : Bronze-Stadtmodell für Schwerin

Mit einem bronzenen Stadtmodell können Schwerin-Besucher künftig die Altstadt auf einen Blick erleben. Das Modell des Künstlers Egbert Broerken zeigt die Bereiche der Landeshauptstadt, die zum Residenzensemble Schwerin gehören, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.

von dpa

30. Januar 2019, 11:11 Uhr

Mit dieser Kulturlandschaft aus Gebäuden und Gartenanlagen bewirbt sich die Stadt für das Unesco-Welterbe. Eine Edelstahlplatte mit Informationen zur Schweriner Unesco-Bewerbung komplettiere das Relief, das auf einer sechs mal sechs Meter großen gepflasterten Fläche gegenüber der Staatskanzlei stehe, wo die Graf-Schack-Allee auf den Alten Garten trifft.

Das Bronze-Stadtmodell ist eine Spende des Welterbe-Fördervereins, die am Mittwoch offiziell an Oberbürgermeister Olaf Badenschier (SPD) übergeben wurde. Dieser wiederum übergab dem Verein eine Spende in Höhe von 3500 Euro, wie es weiter hieß. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Silbermünzen, die anlässlich des 1000. Jubiläums der Ersterwähnung Schwerins geprägt worden waren.