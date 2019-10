Gesundheit : Brodkorb wird Aufsichtsratschef der beiden Uni-Medizinen

von dpa

25. Oktober 2019, 15:13 Uhr

Der ehemalige Bildungs- und Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) wird hauptamtlicher Vorsitzender der Aufsichtsräte der Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald. Er solle seine neue Aufgabe bereits kommende Woche übernehmen, erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin. Über den Aufsichtsratsvorsitzenden der beiden Uni-Medizinen entscheidet das Kabinett. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei informiert, sagte Martin. Brodkorb kündigte an, sein Landtagsmandat für die neue Aufgabe niederzulegen. Er war vor einem halben Jahr als Finanzminister zurückgetreten und seither klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.