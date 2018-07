Landtag : Briten in MV: Teilnahme an Kommunalwahl 2019 offen

von dpa

Der Brexit bringt den rund 400 in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Briten einige Unklarheiten. So ist bislang offen, ob sie wie bisher an der Kommunalwahl im kommenden Jahr teilnehmen können, wenn Großbritannien wie geplant im März 2019 die Europäische Union verlässt. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken im Landtag hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Nach dem Landes- und Kommunalwahlgesetz sind bei Kommunalwahlen neben Deutschen auch Angehörige der übrigen EU-Mitgliedstaaten wahlberechtigt und wählbar.