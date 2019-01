Landtag : Briten in MV sollen Kommunalwahlrecht verlieren

von dpa

10. Januar 2019, 17:28 Uhr

Die rund 400 in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Briten sollen ihr Kommunalwahlrecht mit dem Austritt ihres Landes aus der EU verlieren. Das sieht ein Gesetzentwurf der Landesregierung hervor, der auf der Internetseite des Landtags veröffentlicht worden ist. Das Vorgehen sei mit den anderen Bundesländern abgestimmt, heißt es in der Erläuterung zum Gesetzentwurf. Der Brexit ist für den 29. März 2019 geplant. An Kommunalwahlen können neben Deutschen auch Bürger von EU-Staaten teilnehmen. Zuerst hatte der NDR berichtet.