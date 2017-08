Wahlen : Briefwahl: Stimmzettel zur Bundestagswahl liegen vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern stehen nach Ablauf der Einspruchsfrist die Kandidatenlisten für die Bundestagswahl endgültig fest und liegen nach dem Druck der Stimmzettel nun auch in Kommunen und Ämtern vor. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den landesweit sechs Bundestagswahlkreisen ergab, können die Wähler damit auch die Unterlagen für die Briefwahl in ihren Heimatgemeinden abfordern. Die vorgezogene Stimmabgabe liege im Trend, sagte Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes. Nach ihren Angaben stieg der Anteil der Briefwähler bei Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern von 3,9 Prozent beim ersten Urnengang 1990 auf 20 Prozent bei der jüngsten Wahl 2016. Bei der Bundestagswahl 2013 hatten 18,2 Prozent der Wähler ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben.

Zur Bundestagswahl zugelassene Parteien in MV

Informationen des Bundeswahlleiters zur Briefwahl

Stimmzettel in den Wahlkreisen 16 und 17

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 09:59 Uhr