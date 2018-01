Kriminalität : Briefdiebstahl: Kunden dürfen auf Zustellung hoffen

Nachdem die Polizei einen 29-jährigen Postboten aus Lassan (Landkreis Vorpommern-Greifswald) des mutmaßlichen Diebstahls von etwa 1400 Briefen und etlichen Paketen überführt hat, dürfen Postkunden jetzt auf die Zustellung der Sendungen hoffen. Ermittler des Kriminalkommissariats Anklam arbeiteten mit Hochdruck daran, dass die sichergestellten Briefe und Pakete bis Ende nächster Woche durch die Post an die Empfänger in Wolgast zugestellt werden können, teilte die Polizei am Dienstag in Anklam mit.

von dpa

23. Januar 2018, 12:27 Uhr

Geöffnet vorgefundene Briefe und Pakete würden neu verklebt und zugestellt. Die Adressaten erhielten zudem mit dem Brief einen Hinweis auf das aktuell laufende Ermittlungsverfahren und den Kontakt zur Polizei. Die Polizei erhofft sich damit, auch den Gesamtschaden abschätzen zu können. Nach Angaben der Ermittler hatte es der Täter vermutlich auf Geld in Briefsendungen wie Glückwunsch- oder Trauerkarten und elektronische Geräte abgesehen. In einem Waldstück waren etwa 400 Briefsendungen entdeckt worden. Am Freitag vergangener Woche hatte die Polizei dann zwei von ihm bewohnte Wohnungen durchsucht und war dort auf 1000 zum Teil geöffnete Briefe, Handys, Tabletts und Kosmetika gestoßen.