Brände : Brennendes Hybridauto: Großeinsatz auf A20 und Behinderungen

Ein brennendes Hybridauto hat in der Nacht zu Mittwoch für Behinderungen auf der Autobahn 20 bei Neukloster (Nordwestmecklenburg) und einen Feuerwehr-Großeinsatz gesorgt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der 35 Jahre alte Fahrer aus Schwerin in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als der Wagen anfing zu qualmen. Fahrer und Beifahrerin konnten das Auto noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Mehr als 50 Feuerwehrleute und ein Gefahrgutzug mussten anrücken, wobei sich auch wegen des dichten Qualms zeitweise Staus bildeten.

von dpa

09. September 2020, 08:24 Uhr