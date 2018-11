Unfälle : Brennender Lkw mit Schweinehälften: Verkehr wieder frei

Einen Tag nachdem ein mit Schweinehälften beladener Lkw in einen anderen Lkw gefahren ist, kann der Verkehr auf der Autobahn 20 wieder fließen. Die Sperrungen seien erst am Dienstagabend aufgehoben worden, teilte die Polizei mit. Der Unfall hatte sich bereits am frühen Dienstagmorgen ereignet.

von dpa

21. November 2018, 06:16 Uhr

Die beiden Lastwagen waren zwischen Bobitz und Wismar in Fahrtrichtung Rostock verunglückt, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Ein Fahrer wurde verletzt, der Sachschaden wurde auf mindestens 250 000 Euro geschätzt. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag an. Experten der Dekra untersuchten den Unfall, dessen genaue Ursachen aber noch unklar blieben.