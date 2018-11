Unfälle : Brennender Lkw mit Schweinehälften: A20 blockiert

Ein Unfall mit einem brennenden Lastwagen hat am Dienstagmorgen für eine stundenlange Sperrung der Autobahn 20 in Nordwestmecklenburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war gegen 4 Uhr am Morgen ein 40-Tonnen-Lkw zwischen Bobitz und Wismar in Richtung Rostock mit einem Schaden auf der rechten Fahrbahnseite liegengeblieben. Auf diesen Lastwagen fuhr ein mit Schweinehälften beladener Lastwagen auf. Das Fahrzeug stellte sich quer und geriet in Brand.

von dpa

20. November 2018, 07:47 Uhr

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird wegen der fast neuen Fahrzeuge samt Ladung auf mindestens 200 000 Euro geschätzt. Mit einer Freigabe der Autobahn in Richtung Rostock sei erst im Laufe des Vormittags zu rechnen.