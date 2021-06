Brände : Brennende Sprühdose vor Rathaus sorgt für Einsatz

Eine in Brand geratene Sprühdose in unmittelbarer Nähe des Stralsunder Rathauses hat am Mittwoch für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Stralsund | Ein Zeuge hatte am Mittag die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Knall und eine geringe Rauchentwicklung informiert, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte eine Sprühflasche außerhalb des Rathauses in einem Durchgang Feuer gefangen; sie konnte durch einen Mitarbeiter des Rathauses schnell gelöscht werden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.