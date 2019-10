Brände : Brennende Autos in Rostock: Foto aus Überwachungskamera

Nach dem Brand mehrerer Autos am frühen Sonntagmorgen in Rostock fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Die Bilder seien in einer Tankstelle entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Dort habe der Mann einen schwarzen Zehn-Liter-Plastikkanister gekauft.

von dpa

14. Oktober 2019, 17:07 Uhr

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde zunächst ein Transporter in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Insgesamt wurden sieben parkende Fahrzeuge, eine Mülltonne, mehrere Fahrräder und ein Fahrradanhänger sowie eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhaus beschädigt. Der Sachschaden wurde mit mehreren Zehntausend Euro angegeben.