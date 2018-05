Unfälle : Brems- und Gaspedal verwechselt: 10 000 Euro Sachschaden

von dpa

05. Mai 2018, 15:52 Uhr

Weil sie Brems- und Gaspedal verwechselte, hat eine 72-jährige Frau in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte die Frau am Vormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit ihrem Automatikwagen rückwärts ausparken, als ihr das Missgeschick passierte. In der Folge rammte sie ebenfalls rückwärts zwei Autos. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.