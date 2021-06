Parteien : Breite Zustimmung für Wahlprogramm der Nordost-Grünen

Mit Forderungen für einen konsequenten Klimaschutz, mehr Geschlechtergerechtigkeit und größere Teilhabe an politischen Prozessen gehen die Grünen in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Am Sonntag beschloss die Landespartei auf einem virtuellen Parteitag ihr Wahlprogramm. 91,5 Prozent der knapp 100 Delegierten votierten für das überaus umfangreiche Papier. Grünen-Spitzenkandidatin Anne Shepley sprach von einem sehr ambitionierten Programm, das dazu beitragen solle, den unter Rot-Schwarz entstandenen Reformstau aufzulösen. Co-Spitz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.