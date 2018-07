Gesellschaft : Brautpaare stehen ungebrochen auf den 8.8. und den 18.8.2018

Heiratswillige in Mecklenburg-Vorpommern stehen auf die «Schnapszahl»-Daten im August. Die Termine in den Standesämtern am 8. und 18.8. sind nach wie vor begehrt, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Unter anderem in Rostock, Stralsund oder Neubrandenburg seien daher zusätzliche Standesbeamte im Einsatz.

von dpa

17. Juli 2018, 07:34 Uhr

An besonderen Orten an der Ostseeküste wollen auch immer wieder Paare aus ganz Deutschland heiraten. «Von den 18 angemeldeten Paaren stammt die Hälfte aus Stralsund, die zweite Hälfte aus dem ganzen Bundesgebiet», teilte ein Stadtsprecher mit. Das Standesamt Stralsund kümmert sich an seinen Außenstandorten etwa um Hochzeiten an Deck der «Gorch Fock I».

Doch auch wer erst nächstes Jahr an einem «Schnapszahl»-Datum heiraten will, muss sich unter Umständen schon jetzt einen Termin suchen. Vom Amt Nord-Rügen heißt es etwa, dass es bereits zahlreiche Interessenten für den 19.9.2019 gebe.

Selbst wenn der Wunschtermin erfolgreich geblockt wurde, kann noch einiges passieren. «Regelmäßig kommt es vor, dass Personalausweise vergessen werden», erzählt Andreas Beck vom Standesamt Neubrandenburg. Da es nicht möglich sei, ohne Personalausweis zu heiraten, müsse der Termin an voll gebuchten Tagen unter Umständen ans Ende des Tages verschoben werden. Dagegen sei es problemlos möglich ohne Ring, Brautstrauß oder Trauzeugen zu heiraten.