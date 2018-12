Brände : Brandstiftung in Rostocker Mehrfamilienhaus

von dpa

26. Dezember 2018, 18:25 Uhr

In einem Rostocker Mehrfamilienhaus ist am Zweiten Weihnachtsfeiertag ein Brand gelegt worden. Unbekannte hätten am Mittag im 5. Stock eine Fußmatte oder Kissen entzündet, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner, der das Haus im Stadtteil Groß Klein über das Treppenhaus verlassen wollte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.