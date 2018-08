Brände : Brandstiftung auf Restaurant-Schiff

von dpa

14. August 2018, 06:41 Uhr

In Rostock ist in der Nacht zum Dienstag offenbar ein Restaurant-Schiff angezündet worden. Ein Zeuge habe gesehen, wie eine vermummte Person mit einem Kanister vom Schiff weggelaufen sei, teilte die Polizei mit. Das Schiff, dass im Rostocker Stadthafen als Restaurant-Schiff genutzt wird, wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelte und sicherte die Spuren am Tatort. Das Restaurant war nach Angaben der Polizei noch bis Mitternacht geöffnet gewesen, etwa eine halbe Stunde später wurde das Feuer gelegt.