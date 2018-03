Prozesse : Brandstiftung an Haus von Ex-Ministerin: Verfahren startet

Knapp zwei Jahre nach einer Brandstiftung am Haus der damaligen Landesjustizministerin Uta-Maria Kuder (CDU) in Diedrichshagen bei Greifswald beginnt das Verfahren gegen den 33 Jahre alten Angeklagten. Dem Mann aus der Nähe von Greifswald wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Das Amtsgericht Greifswald hat den Prozess für den 16. Mai terminiert und sieben Zeugen sowie einen Sachverständigen geladen, wie ein Behördensprecher am Montag sagte. Der Angeklagte, ein Bekannter der Familie Kuder, hat die Tat bislang bestritten.

von dpa

12. März 2018, 15:27 Uhr

Das Feuer am einsam im Wald gelegenen Wohnhaus der früheren Justizministerin hatte kurz vor der Landtagswahl 2016 für Aufregung gesorgt. Verletzt wurde niemand. Ein politisches Motiv wurde später ausgeschlossen. Kuder war während des Brandes nicht vor Ort und sei deshalb auch nicht als Zeugin geladen, wie es weiter hieß. Das Motiv wird im persönlichen Bereich vermutet.

Der Täter hatte laut Polizei damals abends Gartenmöbel übereinander gestapelt und mit einer brennbaren Substanz angezündet. Im Haus hielt sich am späten Abend eine Bekannte auf. Kuders Mann war zu der Zeit im Wald unterwegs, kam aber zurück und löschte das Feuer, bevor das Haus stärker in Brand geriet. Der Schaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.