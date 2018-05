Prozesse : Brandstiftung an Haus von Ex-Ministerin: Prozess gestartet

von dpa

16. Mai 2018, 09:46 Uhr

Knapp zwei Jahre nach einer Brandstiftung am Haus der damaligen Landesjustizministerin Uta-Maria Kuder (CDU) in Diedrichshagen bei Greifswald hat am Mittwoch der Prozess gegen den 33 Jahre alten Angeklagten begonnen. Dem Mann aus der Nähe von Greifswald wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Das Feuer am einsam im Wald gelegenen Wohnhaus der früheren Justizministerin hatte kurz vor der Landtagswahl 2016 für Aufregung gesorgt. Verletzt wurde niemand. Ein politisches Motiv wurde später ausgeschlossen. Das Amtsgericht Greifswald hat für den auf einen Tag anberaumten Prozess sieben Zeugen sowie einen Sachverständigen geladen. Zum Prozessauftakt ließ der Angeklagte über seinen Anwalt erklären, dass der Vorwurf unzutreffend sei.