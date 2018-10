von dpa

16. Oktober 2018, 07:01 Uhr

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zu Dienstag in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Auto angezündet. Durch die Flammen sei an dem Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, teilte die Polizei mit. Weil der Brand im Bereich der Räder ausbrach, gehen die Beamten von Brandstiftung aus.