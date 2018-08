Brände : Brandserie in Parchim: Tatverdächtiger festgenommen

Zuerst gingen drei Autos in der Parchimer Innenstadt in Flammen auf, dann brannte auch noch ein Wohnhaus. Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, auf einem Hof Sperrmüll angezündet zu haben.

22. August 2018, 11:32 Uhr

Nach einer Brandserie in Parchim in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Dem polizeibekannten 26-Jährigen wird vorgeworfen, drei Fahrzeuge und einen Sperrmüllhaufen auf einem Hinterhof angezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Das Feuer in dem Hof griff auf die Fassade und anschließend den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses über, in dem nach Angaben der Polizei Migranten lebten. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Parchim, Lübz und Spornitz brachten die Brände schnell unter Kontrolle, hieß es. Der Sachschaden wird auf einige hunderttausend Euro geschätzt. Der Tatverdächtige, der unter Alkoholeinfluss stand, ist im Polizeigewahrsam. Gegen ihn ermittelt die Kripo wegen schwerer Brandstiftung.