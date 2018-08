Brände : Brandserie in Parchim

von dpa

22. August 2018, 07:40 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch haben Parchim im Landkreis Ludwigslust-Parchim drei Autos, ein Wohnhaus und ein Sonnenschirm in der Nähe einer Gasstätte gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Sie geht von Brandstiftung aus. «Wir vermuten, dass es sich um eine Serie handelt, weil die Brände sehr nah beieinander gelegt wurden», so die Polizei. Sowohl die Autos als auch der Dachstuhl des Hauses seien vollständig ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest.