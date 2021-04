Brände : Brandenburg und MV bekommen 46 neue Löschfahrzeuge

Bei großen Waldbränden können Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg künftig auf modernste Tank- und Löschtechnik zurückgreifen.

Malchow | Die Feuerwehren in beiden Bundesländern erhalten mehr als 40 neue Tanklöschfahrzeuge des Typs TLF 5000, wie Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) am Mittwoch in der Landesfeuerwehrschule Mecklenburg-Vorpommerns in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) erläuterte. Die Lieferanten der Spezialfahrzeuge stellten erstmals ein Musterfahrz...

