Brände : Brandbekämpfung im Wald: Feuerwehr übt neue Taktiken

Zur Verbesserung der Bekämpfung von Waldbränden hat die Feuerwehr die Handhabung eines Behälters für Löschwasser in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim geübt.

Lübtheen | Der Waldbrandbehälter hat ein Fassungsvermögen von 50.000 Litern, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Europa am Samstag hieß. Bei der Lehr- und Versuchseinheit werden den Angaben zufolge neue Taktiken bei Wald- und Vegetationsbränden erprobt. Auch ein geländefähiges Löschfahrzeug ist seit 2019 in Lübtheen stationiert. Hinter...

