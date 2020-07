Kriminalität : Brandanschlag auf Auto im Landtagswahlkampf: Kein Prozess

Der Brandanschlag auf ein Auto mit Wahlwerbung des CDU-Politikers Franz-Robert Liskow im letzten Landtagswahlkampf bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) wird keine strafrechtlichen Folgen haben. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Freitag sagte, hat die Beschwerdekammer die Eröffnung eines Strafprozesses am zuständigen Amtsgericht endgültig abgelehnt. Die von der Staatsanwaltschaft in der Anklage vorgelegten Beweise gegen drei Tatverdächtige reichten für ein solches Verfahren nicht aus. Die Beschuldigten, in deren Urlaubsunterkunft unweit des Brandortes auch Brandbeschleuniger gefunden worden war, hatten zu den Vorwürfen geschwiegen.

von dpa

10. Juli 2020, 08:23 Uhr