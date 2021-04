Brände : Brand-Tod von 55 000 Schweinen: Schwierige Ursachensuche

Eine Woche nach dem qualvollen Feuertod von mehr als 55 000 Schweinen suchen die Ermittler weiter nach der Brandursache. In Anbetracht der Größe der Schweinezuchtanlage fällt auch der Vergleich mit der Nadel im Heuhaufen.

Alt Tellin | Eine Woche nach dem Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald), bei dem mehr als 55 000 Tiere getötet wurden, ist die Brandursache weiter unklar. „Die Ermittlungen sind sehr kompliziert und dauern weiter an“, erklärte Polizeisprecher Andrej Krosse am Dienstag in Anklam. „Das ist angesichts des riesengroßen Tatorte...

