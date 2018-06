Brände : Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

von dpa

24. Juni 2018, 09:39 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein Rauchmelder weckte die Bewohner des fünfgeschossigen Gebäudes rechtzeitig, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr löschte den Brand nach einer knappen Stunde. Offenbar war im Keller ein Zählerkasten in Brand geraten. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um Brandstiftung handelt oder ob ein technischer Defekt Ursache des Feuers war. Der Sachschaden wird derzeit auf 15 000 Euro geschätzt.