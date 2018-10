von dpa

11. Oktober 2018, 05:18 Uhr

Vier Wohnungen sind am Mittwoch in Rostock wegen eines Brandes evakuiert worden. Die Wohnung eines 57-Jährigen, in der das Feuer nach Polizeiangaben vermutlich ausgebrochen war, wurde durch die Flammen unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden von geschätzt 20 000 Euro.