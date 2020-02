Brände : Brand in Militärmuseum bei Ribnitz-Damgarten

Ein Feuer hat am Sonntag einen größeren Schaden im Technik-Museum Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) verursacht. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, hatte ein Vereinsmitglied den Brand in einer der Ausstellungshallen gegen Mittag gemeldet. Mehrere Uniformen, Dokumente und weitere Ausstellungsteile, die an die einstigen Militär- und Flugzeugeinheiten der Nationalen Volksarmee der DDR und der Roten Armee erinnerten, seien zerstört worden.

von dpa

02. Februar 2020, 19:56 Uhr

80 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, bevor weitere Hallen und Ausstellungsstücke zerstört wurden. Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Pütnitz war vor 1990 unter anderem ein großer Militärflugplatz.