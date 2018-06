Brände : Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen verletzt

von dpa

25. Juni 2018, 07:44 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund sind zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe die 34-Jährige und ihren 43-jährigen Lebensgefährten gerettet, teilte die Polizei Neubrandenburg am Montagmorgen mit. Fünf weitere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Das Feuer war im Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen - warum, war aber zunächst unklar.