Brände : Brand in Mehrfamilienhaus wurde gelegt: Fahndung

Die Polizei in Neustrelitz an der Mecklenburgischen Seenplatte fahndet nach einem Brandstifter. Der oder die Unbekannte haben am Montagvormittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus verursacht, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg erklärte. Das habe ein Gutachter inzwischen am Brandort ermittelt. Die Flammen waren im Keller des fünfgeschossigen Gebäudes ausgebrochen, das zu großen Teilen evakuiert werden musste.

von dpa

28. August 2018, 13:42 Uhr

Bewohner nahmen mehrere Knallgeräusche wahr, die vermutlich nach der Brandstiftung von im Keller gelagerten Spraydosen herrührten. Trotz der Evakuierung wurden zwei der 17 anwesenden Mieter verletzt und kamen wegen Verdachts der Rauchvergiftung in eine Klinik. Der Schaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise zu möglichen Verdächtigen, die im Umfeld der Plattenbausiedlung gesehen wurden.