Brände : Brand in Mecklenburg-Vorpommern, Brandgeruch in Sachsen

von dpa

01. Juli 2019, 10:51 Uhr

Der Geruch des Waldbrands bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist selbst in Sachsen bemerkbar gewesen. Bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden gingen am Morgen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sie berichteten, dass es stark nach Rauch rieche, aber nirgends brenne, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig. Auch in Dresden zog der Geruch von Nord nach Süd über die gesamte Stadt. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstellen hätten die Anrufer beruhigt. Der Brandgeruch stamme tatsächlich von dem Waldbrand im 300 Kilometer entfernten Lübtheen. Dort waren am Morgen rund 430 Hektar Wald betroffen.