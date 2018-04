Brände : Brand in Klinik in Lübstorf

von dpa

12. April 2018, 07:53 Uhr

Bei einem Brand in einer Sauna der Median Klinik Schweriner See in Lübstorf (Landreis Nordwestmecklenburg) ist am Mittwoch eine ganze Etage verrußt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Lübstorf und Seehof konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem betroffenen Gebäude befänden sich keine Patientenzimmer oder Behandlungsräume. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches seien auch noch keine Patienten in der Sauna gewesen, so dass es eine Verletzten gegeben habe. Jedoch ist das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes stark verrußt und könne gegenwärtig nicht betreten werden. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst unklar.