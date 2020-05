Brände : Brand in Kleingartenanlage in Brünzow

von dpa

12. Mai 2020, 09:06 Uhr

Ein Feuer in einer Kleingartenanlage in Brünzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Mehrere Pächter seien am Montagabend auf den Brand aufmerksam geworden und hätten die Einsatzkräfte verständigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand sei an einem Schuppen ausgebrochen und dann auf zwei massive Gartenhäuser übergesprungen, hieß es weiter. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 50 000 Euro. Brandursache könnte nach Angaben der Polizeiangaben ein Komposthaufen sein, der sich von allein entzündet hat.