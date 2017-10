Brände : Brand in Kalksandsteinwerk bei Rostock: Ursache unklar

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 15:58 Uhr

Ein Feuer hat am Dienstag im Keller eines Kalksandsteinwerkes in Kavelstorf bei Rostock gewütet. Wie der Landkreis Rostock mitteilte, hatte der rund 500 Quaddratmeter große Raum in voller Ausdehnung gebrannt. Aus zerstörten hydraulischen Anlagen sei eine größere Menge Hydrauliköl ausgetreten, die der Werksbetreiber nun beseitigen müsse. An dem gut sechsstündigen Einsatz waren nach Kreisangaben sieben Feuerwehren beteiligt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Dienstag keine Angaben machen.