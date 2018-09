Brände : Brand in Grevesmühlen: Zwei Männer in Klinik

von dpa

09. September 2018, 10:05 Uhr

Nach einem Brand in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind zwei Männer ins Krankenhaus gekommen. Der 65-jährige Wohnungsinhaber und ein Polizist erlitten vermutlich eine leichte Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Samstagabend in dem Wohn- und Geschäftshaus aus. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei in Rostock zunächst nicht sagen.